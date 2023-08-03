تقرير.. توقعات بارتفاع عدد الطلاب بالخليج لـ 14.2 مليون.. و35 ألف مدرسة بحلول 2027

تشير التوقعات إلى أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً مستمراً في الأعوام المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الطلاب في هذه الدول إلى 14.2 مليون طالب بحلول عام 2027، بزيادة قدرها 1.1 مليون طالب عن المستوى الحالي، وفقاً لتقرير لشركة الاستشارات المصرفية (alpencapital).