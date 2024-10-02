"المسند" حول قدرة الولايات المتحدة على التلاعب بالطقس: افتراضات غير علمية.. والدليل "هيلين"

وقال "المسند"؛ إن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على تعديل الطقس أو صناعته، من حيث جلب حالات مطرية من الصفر حتى تمطر، أو تشكيل أعاصير وزوابع، أو تشكيل عواصف غبارية أو ثلجية، أو منعها، أو تغيير مسارها أو حدّتها، أو تغيير درجة الحرارة على مستوى نطاق جغرافي كبير.