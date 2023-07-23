"أمانة القصيم" تنتهي من تجهيز 400 ألف م2 من ميدان الهجن ببريدة

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أنه وفقًا لتوجيهات أمير منطقة القصيم؛ تم العمل على تجهيز موقع مخصص لسباقات الهجن بطول مسار يُقَدّر بـ9 كيلومترات وبعض المرافق، التي من ضمنها تجهيز موقع "منصة" لمتابعة سباقات الهجن والعديد من المسارات.