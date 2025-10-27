المرور يحذّر: استخدام الهاتف أثناء القيادة يُفقد السائق تركيزه ويزيد الحوادث

جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من مخاطر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدة أن هذه الممارسة تُعد من أبرز المشتتات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية.
وأوضحت أن الانشغال بالهاتف يؤدي إلى فقدان التركيز وعدم الانتباه للمركبات والمشاة والمخاطر المحيطة بالطريق، إضافة إلى عدم الالتزام بالمسارات المحددة وتجاوز الإشارات دون رؤيتها، مما يضاعف احتمالات وقوع الحوادث.
وبيّنت "المرور" أن استخدام الهاتف يُسبب أيضاً بطئاً في رد الفعل، وانعدام مسافة الأمان مع المركبات المقابلة، والتفكير في سرعة المركبة دون وعي.
ودعت الإدارة السائقين إلى تجنب كل ما من شأنه تشتيت الانتباه أثناء القيادة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، ضمن حملتها التوعوية المستمرة تحت شعار (#سلامتك_تهمنا).