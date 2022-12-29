تدخل جراحي يعيد المشي لمريض سبعيني في مستشفى الدرعية

وأوضح أنه تم تقييم الحالة وعمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود احتكاك شديد بمفصل الركبة، تسبب في عدم القدرة على المشي وعدم الاستطاعة في مد الرجل بشكل كامل وثني الركبة.