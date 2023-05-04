في جراحة استغرقت 5 ساعات.. استبدال صمام أورطي لمريضة بالمدينة المنورة

وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفرق الطبية المتخصصة بمركز أمراض وجراحة القلب بالمنطقة تمكنوا من إجراء عملية معقدة، بعد إجراء الفحوصات السريرية والتحليلية والمخبرية التي أكدت وجود القلب في الجهة اليمنى من الصدر وتموضع الشريان الأورطي في الناحية اليمنى بدلاً من اليسرى مع ضيق شديد في الصمام، وكذلك وجود عيب خلقي جزئي في تصريف الوريد الرئوي الأيمن السفلي كان سبباً لها في وجود أعراض شديدة نتيجة تضيق شديد في الصمام الأبهر.