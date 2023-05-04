في جراحة استغرقت 5 ساعات.. استبدال صمام أورطي لمريضة بالمدينة المنورة

نجح أطباء القلب بمنطقة المدينة المنورة في استبدال الصمام الأورطي وعمل تصحيح لقلب مريضة تعاني من ضيق شديد في صمام الأبهر، في عملية جراحية استغرقت 5 ساعات تكللت بالنجاح.
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفرق الطبية المتخصصة بمركز أمراض وجراحة القلب بالمنطقة تمكنوا من إجراء عملية معقدة، بعد إجراء الفحوصات السريرية والتحليلية والمخبرية التي أكدت وجود القلب في الجهة اليمنى من الصدر وتموضع الشريان الأورطي في الناحية اليمنى بدلاً من اليسرى مع ضيق شديد في الصمام، وكذلك وجود عيب خلقي جزئي في تصريف الوريد الرئوي الأيمن السفلي كان سبباً لها في وجود أعراض شديدة نتيجة تضيق شديد في الصمام الأبهر.
وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه بعد دراسة الحالة تقرر عمل إجراء جراحي لاستبدال الصمام الأورطي من الناحية اليمنى، وذلك من خلال عمل فتحة صغيرة جداً من الجانب الأيمن للقفص الصدري وتعديل العيوب الموجودة في تصريف الوريد الرئوي الأيمن السفلي بالقلب وعمل توسيع للصمام والتأكد من عمل القلب بالشكل الصحيح، لتنقل بعد ذلك للعناية المركزة لمتابعة حالتها الصحية من قبل الفرق الطبية والتمريضية لحين استقرار الحالة ومغادرة المركز -بإذن الله- بالسلامة.
وذكر أن المريضة كانت تعاني من ضيق في النفس وعدم القدرة على القيام بأي جهد مع نوبات إغماء مستمرة ومتكررة نتيجة عيوب خلقية معقدة بالقلب تم تصحيحها بالعملية الجراحية التي تكللت بالنجاح.
يذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة أجرى خلال العام 2022م. 6093 عملية قسطرة قلبية و 818 عملية قلب مفتوح.