أمين عام مجلس شؤون الأسرة تستقبل المديرة الإقليمية لـ"يونيسيف"

وأشارت "آل خليل" إلى أنه بجانب ذلك يوجد عددٌ من المشروعات النوعية الأخرى؛ كإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، وتوفير الخبراء من أنحاء العالم؛ للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الطفولة، لاسيما في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وحماية الطفل من العنف، وسوء المعاملة والاستغلال، وتعزيز منظومة بيانات الأطفال في المملكة.