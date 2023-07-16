ضمن "نأتي إليك".. الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 7 مواقع حول المملكة

وفي منطقة نجران، تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في محافظة حبونا لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في محافظة خباش لمدة يومين، فيما تقدّم كذلك في منطقة حائل في مركز سميراء لمدة ثلاثة أيام، وبمنطقة عسير في شركة المياه الوطنية بأبها لمدة يومين.