"فيرتكس" ووزارة الصحة السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز رعاية مرضى اضطرابات الدم

أسست الاتفاقية السابقة قاعدة متينة لتقديم علاجات متطورة بالخلايا والجينات للمرضى في المملكة. وفي هذا الإطار، أصبح مستشفى مدينة الملك فهد الطبية أول منشأة صحية حكومية تحصل على ترخيص لتقديم العلاج الجيني التجاري لمرضى فقر الدم المنجلي والثلاسيميا بيتا المعتمدة على نقل الدم. كما أطلقت "فيرتكس" ثلاث دراسات سريرية، ونظّمت سلسلة من البرامج التعليمية والتدريبية استفاد منها أكثر من مائة متخصص في المملكة. وأطلقت اليوم "سلسلة الندوات العلمية" - وهو برنامج تدريبي متخصص تم تطويره بالشراكة مع وزارة الصحة لتطوير مهارات الكوادر السعودية في مجالات العلاج الخلوي والجيني وعلم الجينوم - خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي. كما تواصل الشركة مناقشاتها مع مؤسسات التصنيع المحلية بهدف إنتاج العلاجات محلياً لخدمة المرضى في المنطقة.