البنك الأهلي السعودي يتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية و ماستركارد

من جانبه، قال مِيت غوني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "نحن سعداء بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، اللذين ينطلقان من التزام مشترك بتسريع التحول الرقمي، واستثمار إمكانات المملكة التقنية، وتحقيق رؤية 2030. ستساهم هذه الاتفاقية الهامة في عرض التقنيات الجديدة التي ستساعد على نحو فاعل في تحويل المملكة إلى مركز رائد للألعاب والرياضات الإلكترونية، ووجهة بارزة للأعمال، والسياحة، والترفيه، والابتكار. ونتطلع معاً للبناء على الخطوات التي اتخذتها القيادات المحلية لتعزيز قطاع الألعاب المحلي وتعزيزه، لتقديم تجارب غامرة ومميزة للاعبين في جميع أنحاء المملكة، وربطها بالعالم الحقيقي والواقع الرقمي."