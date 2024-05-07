مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية توقّع حزمة عقود واتفاقيات استثمارية

شهد رئيسُ الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، اليوم، توقيعَ حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية والعقود الرأسمالية، بين مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وعدد من الشركات والمؤسسات ذات العلاقة، في مقرّ الهيئة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.