أمير الرياض يلتقي بدر بن عبدالله ويستمع لإيجاز عن المبادرات الثقافية

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.
واستمع أمير الرياض، إلى إيجازٍ عن المبادرات الثقافية ضمن إستراتيجية الوزارة لمنطقة الرياض والمشروعات المواكبة لرؤية المملكة 2030، وأهداف وزارة الثقافة من خلال الإستراتيجية الوطنية للثقافة عبر إثراء نمط حياة الفرد الثقافية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع الحوار الثقافي مع العالم، وتمكين وتشجيع المشهد الثقافي السعودي.
ونوّه الأمير فيصل بن بندر، بالجهود التي تقدمها الوزارة بقيادة الأمير بدر بن عبدالله، ودورها الريادي في تعزيز الثقافة الوطنية وتاريخ الموروث الثقافي والاعتزاز به.
حضر الاستقبال نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وأمين مجلس منطقة الرياض علوش السبيعي.