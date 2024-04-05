البيعة السابعة لولي العهد.. "العجمي": 7 سنوات من التحولات والإصلاحات التاريخية بالمملكة

وتفصيلاً، أوضح العجمي أن "رؤية المملكة 2030" هي رؤية استراتيجية طموحة، أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بهدف تحويل الاقتصاد السعودي من اعتماده الرئيسي على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام. وتتضمن الرؤية مبادرات وبرامج متعددة، تهدف إلى تطوير القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والترفيه، والتعليم، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة؛ بهدف خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات.