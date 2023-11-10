قوة واحدة لا تهتز.. "القارة السمراء بعيون سعودية".. دعم وآفاق سياسية ومستقبل تنموي

تأتي استضافة الرياض للقمة السعودية الإفريقية، لتؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تحسن شراكات المملكة الدولية، بما يخدم أهدافها السياسية والاقتصادية والتنموية، ويسهم في تحقيق رؤية 2030.
وتقيس القمة السعودية- الإفريقية التوجهات الجديدة والمثمرة التي تواجهها المملكة، والتي توضح مدى اهتمامها بمستقبل القارة الإفريقية بأكملها، دولًا وشعوبًا، كما تبحث القمة سُبل تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة.
وتستقبل العاصمة الرياض القمة السعودية- الإفريقية، اليوم الجمعة؛ من أجل تعاون استراتيجي بين الجانبين في مُختلف المجالات، وذلك بما يُعزز المصالح المُشتركة ويحقق التنمية والاستقرار، ويبرز مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا الذي تمت مناقشته في باريس عام 2021م.
وحيث وصل إلى أراضي المملكة لحضور القمة كل من: رئيس كينيا، رئيس راوندا، رئيس الحكومة المغربية، رئيس غينيا، رئيس جمهورية القمر المتحدة، رئيس سيراليون، رئيس بنين، الرئيس الانتقالي لبوركينا، ممثل رئيس أنغولا، رئيس ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية.
وافتتح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة السعودية- الأفريقية بالعاصمة الرياض، اليوم الجمعة، مُشيرًا إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون والاستثمار بين كافة الدول الأفريقية.
وتأتي القمة لإرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، حتى يعم الأمن والاستقرار كل أرجاء المنطقة، وتصبح قوة واحدة لا تهتز بأية عائق أو محنة قد يشهدها العالم في أي وقت من الأوقات، وذلك يحلل موقف السعودية ويبرزه تجاه كافة دول القارة عامة والدول العربية بوجه الخصوص.
يُذكر أن ولي العهد قد أسس مبادرتين خلال عام 2020، قد أسهمتا في توفير سيولة عاجلة لـ73 دولة من أشد الدول احتياجًا وأكثرهم فقرًا، وهما مبادرة مجموعة العشرين مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة إطار العمل المُشترك لمعالجة الديون.
وساعدت كل منهما في سداد دين 38 دولة أفريقية بقيمة تتخطى 5 مليارات دولار، بما يثبت مدى اهتمام المملكة بالوضع السياسي والاقتصادي لكل دول العالم عامة ودول أفريقيا بوجه الخصوص، بما يبث روح التعاون والدعم والوقوف جانبًا إلى جنب في دول العالم والمنطقة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول الإفريقية قد بلغ 74.735 مليار ريال سعودي بما يُعادل 20 مليار دولار، وذلك خلال العام الجاري 2023م، كما مثلت الصادرات منها 53.071 مليار ريال سعودي بما يُعادل 14 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 21.664 مليار ريال سعودي بما يعادل 5.8 مليار دولار.
وإفريقيا هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان، وتأتي في المرتبة الثانية بعد قارة آسيا، وتبلغ مساحتها 30.2 مليون كيلومتر مربع (11.7 مليون ميل مربع)، وتتضمن هذه المساحة الجزر المجاورة، وهي تغطي 6% من إجمالي مساحة سطح الأرض، وتشغل 20.4% من إجمالي مساحة اليابسة، ويبلغ عدد سكان إفريقيا نحو 1.2 مليار نسمة (وفقًا لتقديرات 2016)، ويعيشون في 61 إقليمًا.