نشاط واسع للسحب الركامية الرعدية الماطرة في 8 مناطق.. تفاصيل

وتُظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة تأثر أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وأجزاء من مرتفعات الطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بتكاثر لسحب ركامية رعدية، تترافق بتساقط لزخات من الأمطار بغزارة متفاوتة، تترافق في بعض الأحيان بتساقط البرد بشكل محلي.