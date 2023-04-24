نشاط واسع للسحب الركامية الرعدية الماطرة في 8 مناطق.. تفاصيل

تتأثر أجزاء واسعة من المملكة العربية العربية السعودية، عصر اليوم الاثنين 24-4-2023م، بنشاط واسع للسحب الركامية الرعدية الماطرة، نتيجة لاستمرار تأثر المملكة بحالات مُتتابعة من عدم الاستقرار الجوي.
وتُظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة تأثر أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وأجزاء من مرتفعات الطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بتكاثر لسحب ركامية رعدية، تترافق بتساقط لزخات من الأمطار بغزارة متفاوتة، تترافق في بعض الأحيان بتساقط البرد بشكل محلي.
السحب الماطرة تشمل كذلك أجزاء متفرقة من منطقتي حائل والقصيم، وشمال غرب منطقة الرياض، نواحي عفيف والدوادمي، حيث أدت هي الأخرى إلى تساقط زخات متفاوتة الغزارة من الأمطار.