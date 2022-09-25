"هدية نائب أمير الشمالية".. سيارة لشاب احترقت مركبته أثناء احتفاله بالوطن

وأوضح: "رغم أن ما حدث قضاء وقدر إلا أنّ أمير الحدود الشمالية بالنيابة غمرنا بلطفه وكرمه"، مطمئناً الجميع على ابنه الذي كان يقف جواره لحظة تسلُّم السيارة، مشيراً إلى أنه يحمد الله على سلامته، واختتم حديثه بعبارة "دام عزك يا وطن".