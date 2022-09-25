محليات

"هدية نائب أمير الشمالية".. سيارة لشاب احترقت مركبته أثناء احتفاله بالوطن

والد "بدر": ما حدث قضاء وقدر والأمير غمرنا بلطفه وكرمه.. دام عزك يا وطن
الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر
الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر
نواف الغضوري
نواف الغضوري

أهدى نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر، شاباً سعودياً، سيارة موديل 2023؛ وذلك بعد احتراق سيارته أثناء الاحتفال باليوم الوطني بمدينة عرعر.

من جهته، عبّر والد الشاب بدر بن فهد العميم، في مقطع فيديو أثناء تسلُّمه السيارة، عن شكره الجزيل للأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر على هذه الهدية الغالية.

وأوضح: "رغم أن ما حدث قضاء وقدر إلا أنّ أمير الحدود الشمالية بالنيابة غمرنا بلطفه وكرمه"، مطمئناً الجميع على ابنه الذي كان يقف جواره لحظة تسلُّم السيارة، مشيراً إلى أنه يحمد الله على سلامته، واختتم حديثه بعبارة "دام عزك يا وطن".

احتراق مركبة
اليوم الوطني92
الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر

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