إطلاق حملة "خير من يمثلهم" اعتزازًا بمنسوبي القطاع غير الربحي

أطلق المركزُ الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حملةَ فخرٍ واعتزاز بمنسوبي القطاع، الذين لهم بالغ الأثر في تحقيق القطاع غير الربحي لأدواره التنموية.
وانطلقت الحملة تحت شعار "خير من يمثلهم"، التي تحمل شعورًا عظيمًا بالفخر والامتنان لكل من سخّر خبراته ومؤهلاته لدعم القطاع غير الربحي، وقدّمها لتحقيق التمكين والدعم.
ويفخر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمنسوبي القطاع غير الربحي، الذين يرى أنه بفضلهم، بعد الله، آتى القطاع ثماره، وسار على الطريق المرسومة من قيادة حكيمة آمنت بأهمية القطاع ومنحته فرصة ليكون جزءًا من رؤية طموحة "رؤية المملكة 2030".
وتأتي هذه الحملة ضمن مساعي المركز لتحقيق هدف الدعم لمنظومة القطاع غير الربحي كافة، ولحجر أساسها خاصة المتمثل في منسوبي القطاع.