إطلاق حملة "خير من يمثلهم" اعتزازًا بمنسوبي القطاع غير الربحي

ويفخر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمنسوبي القطاع غير الربحي، الذين يرى أنه بفضلهم، بعد الله، آتى القطاع ثماره، وسار على الطريق المرسومة من قيادة حكيمة آمنت بأهمية القطاع ومنحته فرصة ليكون جزءًا من رؤية طموحة "رؤية المملكة 2030".