"تنمية الحياة الفطرية": مقطع صيد "المها العربي" المتداوَل ليس في السعودية

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن أن عملية صيد "المها العربي" المتداوَلة في مقطع مرئي في مواقع التواصل الاجتماعي ليست في السعودية.
وتفصيلاً، قال المركز إنه إلحاقًا للبيان المنشور المتضمن رصد شخص وثَّق ونشر محتوى مرئيًّا متداوَلاً لصيد كائن فطري مهدَّد بالانقراض (المها العربي)، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تبيَّن أن عملية الصيد ليست في السعودية.
وشدَّد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرم صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، أو الاتجار بها وبمشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها.
وحثَّ المركز جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الرقم الموحد للمركز 19914، أو من خلال منصة فطري.