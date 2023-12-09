"تنمية الحياة الفطرية": مقطع صيد "المها العربي" المتداوَل ليس في السعودية

وتفصيلاً، قال المركز إنه إلحاقًا للبيان المنشور المتضمن رصد شخص وثَّق ونشر محتوى مرئيًّا متداوَلاً لصيد كائن فطري مهدَّد بالانقراض (المها العربي)، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تبيَّن أن عملية الصيد ليست في السعودية.