تقنية "السوبر هايبرد" الرائدة عالمياً من جايكو تعد الخيار المثالي في المملكة العربية السعودية

خلال العامين الماضيين، توسعت الشركة بسرعة في السوق الأوروبية، ومن المتوقع أن تصبح أسرع علامة تجارية للسيارات نموًا في العالم. كما دخلت جايكو و أومودا رسميًا السوق السعودية في عام 2023، وحققت العديد من الإنجازات، كان أحدها بناء مستودع في الشرق الأوسط بمساحة تزيد عن 12000 متر مربع، وآخر في الدمام، المملكة العربية السعودية، بمساحة تزيد عن 6000 متر مربع. لديها أكثر من 4000 نوع من قطع الغيار في المخزون، وتقدم ضمانًا للمحرك لمدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر للطرازات المعروضة للبيع. يقدم طراز سلسلة SHS ضمانًا لمدة 8 سنوات على 3 أنظمة كهربائية.