رواء تجمع 45 مليون دولار في جولة استثمارية جديدة لدعم الأتمتة الذكية

وتستعد الشركة، بعد هذه الجولة، لدخول مرحلة جديدة تركز فيها على الأتمتة الذكية، عبر بناء منظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المشكلات قبل وقوعها، وتحليل اتجاهات الأعمال لحظيًا، وتمكين التجار من اتخاذ قرارات دقيقة في إدارة المخازن والمبيعات والعمليات المالية.