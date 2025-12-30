رواء تجمع 45 مليون دولار في جولة استثمارية جديدة لدعم الأتمتة الذكية

أعلنت "رواء"، منصة المحاسبة ونقاط البيع السحابية، عن إغلاق جولتها الاستثمارية من الفئة (ب) بقيمة 45 مليون دولار، في خطوة تعزز توجهها نحو تسريع الأتمتة الذكية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقاد الجولة بشكل مشترك كل من صندوق "واعد فنتشرز" المملوك لأرامكو السعودية، وصندوق "ادريسي فنتشرز"، و"يونيتي إنفست بارتنرز"، بمشاركة صناديق ومؤسسات استثمارية أخرى، منها فيجن فنتشرز، رزم للاستثمار، سدو المالية، سند للاستثمار، بالم فنتشرز، وشركة عبدالرحمن سليمان الراجحي وأولاده.
وتأتي هذه الجولة استكمالًا لنجاح الجولة السابقة من الفئة (أ) في عام 2023، التي جمعت فيها الشركة 27 مليون دولار، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في رؤية "رواء" ونموها المتسارع.
وقال محمد القصيّر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة:
"يساهم هذا الاستثمار في تسريع تطوير تقنيات تشغيل أذكى تعتمد بشكل شبه كامل على الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين التاجر من إدارة أعماله بأدوات عملية تقلل الجهد اليدوي، وتزيد دقة التشغيل، وتمنحه رؤية أوضح لأعماله."
وأضاف أن "رواء" تقترب من تحقيق هدفها في أن تكون نظام التشغيل الأكثر ثقة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وتستعد الشركة، بعد هذه الجولة، لدخول مرحلة جديدة تركز فيها على الأتمتة الذكية، عبر بناء منظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المشكلات قبل وقوعها، وتحليل اتجاهات الأعمال لحظيًا، وتمكين التجار من اتخاذ قرارات دقيقة في إدارة المخازن والمبيعات والعمليات المالية.
وتسعى "رواء" إلى تعزيز مكانتها كمنصة تشغيل متكاملة تدعم نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بثقة وكفاءة، من خلال دمج التقنية مع فهم عميق لاحتياجات السوق المحلي.
تأسست رواء في عام 2018 على يد محمد القصيّر وعبدالله الجضعي، واستطاعت خلال سنوات قليلة أن تصبح منصة رائدة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من توحيد عملياتهم التشغيلية ورقمنتها. وتقدم رواء حلًا سحابيًا شاملاً يجمع بين المحاسبة، إدارة المخزون، نظام نقاط البيع (POS)، والمزامنة الفورية بين مخزون الفروع والمتاجر الإلكترونية.
https://rewaa.com
