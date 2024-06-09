وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يطّلع على استعدادات "زين السعودية" لموسم الحج 1445هـ

أعلنت "زين السعودية" المزود الرائد للخدمات الرقمية في المملكة، عن اكتمال جاهزيتها على جميع المستويات التقنية والبشرية واللوجستية، لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لموسم الحج 1445هـ.
كما زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي وعدد من المسؤولين مقر الشركة في مِنى، للوقوف على الاستعدادات، حيث تم استعراض الحلول الرقمية وتغطية المشاعر المقدسة بشبكة الجيل الخامس (5G) بشكلٍ كامل.
واستعرضت "زين السعودية" أمام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمحافظ والوفد المرافق أبرز خدماتها المقدمة للقطاعات التي تخدم الحج، وخططها لمواكبة موسم الحج بأفضل بنية اتصالات رقمية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على البيانات عالية السرعة وضمان تجربة اتصالات ثرية ومميزة للزوار، تعزز من رحلتهم الإيمانية وتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030، لا سيما برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يهدف إلى توفير مرافق ذات جودة عالية وبنية تحتية متقدمة تساعد ضيوف الرحمن على استخدام أحدث الخدمات الرقمية.
كما قدمت "زين السعودية " شرحاً مفصلاً عن جميع الاستعدادات الفنية والتقنية، وخطط التشغيل، وإدارة المخاطر، وقدرات القوى العاملة في الشركة.