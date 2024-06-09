وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يطّلع على استعدادات "زين السعودية" لموسم الحج 1445هـ

كما زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي وعدد من المسؤولين مقر الشركة في مِنى، للوقوف على الاستعدادات، حيث تم استعراض الحلول الرقمية وتغطية المشاعر المقدسة بشبكة الجيل الخامس (5G) بشكلٍ كامل.