"العجمي": التركيز على بناء وتطوير الطلاب ومهارات التعلم الذاتي محور رؤية 2030

وتابع: "في الماضي، قبل قرابة ِالثلاثين عاماً كان التعليم وتركيز الوزارات التعليمية على تقديم المعلومات كاملة، حيث تعتبر الكتب الوزارية هي المصدر الوحيد للمعلومات، ومع تطور الزمن ووجود المصادر المفتوحة للمعلومات أصبحت الرؤية الحديثة للتعليم وما تنتهجه رؤية 2030 هو إعطاء المعلومات الرئيسية فقط، والتركيز على بناء وتطوير مهارات الطلاب وجعلهم محورا ًللعملية التعليمية بحيث تتطور مهارات التعلم الذاتي وتنمية القدرات والتخطيط للمستقبل والبحث العلمي، وغيرها من المهارات المهمة جدًا في المسيرة التعليمية للطلاب".