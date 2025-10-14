وزير التجارة يشهد تدشين الهوية البصرية الجديدة لشركة SHF&Q للاستشارات القانونية على هامش مؤتمر إيسار 2025

شهد معالي وزير التجارة خلال جولته في المعرض المصاحب لمؤتمر إيسار 2025، تدشين الهوية البصرية الجديدة لشركة SHF&Q للاستشارات القانونية، وذلك في جناح الشركة المقام ضمن فعاليات المؤتمر الذي يُعقد بفندق فيرمونت الرياض خلال يومي 13–14 أكتوبر 2025م (21–22 ربيع الآخر 1447هـ)، حيث تأتي مشاركة الشركة ضمن رعاة المؤتمر الداعمين لمسيرة تطوير منظومة الإفلاس الوطنية.
وأوضح أمين الإفلاس أسامة الفارسي المدير الشريك في الشركة، أن هذا التدشين يمثل أول إطلالة رسمية للهوية الموحدة الجديدة، والتي تعكس توجه الشركة المتخصص في مجالات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي وإعادة الهيكلة، مؤكداً أن هذه الهوية الجديدة تجسد رؤية الشركة نحو التكامل القانوني وتعزيز الشراكة المهنية في القطاع.
وأضاف الفارسي أن مشاركة الشركة في مؤتمر إيسار تأتي امتدادًا لتجربتها الثرية في إدارة إجراءات الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات بالتعاون مع الجهات التنظيمية والمهنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن حضور معالي وزير التجارة وتدشينه للهوية في جناح الشركة يُعد دعمًا لمسيرة تطوير قطاع الخدمات القانونية والاستشارية في المملكة، وتعزيزًا لبيئة أعمال تستند إلى أطر قانونية حديثة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعد مؤتمر إيسار أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في الاستدامة الاقتصادية واستمرارية الأعمال، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء محليين ودوليين في مجالات الإفلاس وإعادة الهيكلة والتنظيم المالي، ويهدف إلى مناقشة أفضل الممارسات في إدارة التعثر المالي وتمكين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم استمرارية المنشآت.
ولمزيد من المعلومات حول أنشطة الشركة وخدماتها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://shfq.sa/ar/