وزير التجارة يشهد تدشين الهوية البصرية الجديدة لشركة SHF&Q للاستشارات القانونية على هامش مؤتمر إيسار 2025

وأضاف الفارسي أن مشاركة الشركة في مؤتمر إيسار تأتي امتدادًا لتجربتها الثرية في إدارة إجراءات الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات بالتعاون مع الجهات التنظيمية والمهنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن حضور معالي وزير التجارة وتدشينه للهوية في جناح الشركة يُعد دعمًا لمسيرة تطوير قطاع الخدمات القانونية والاستشارية في المملكة، وتعزيزًا لبيئة أعمال تستند إلى أطر قانونية حديثة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.