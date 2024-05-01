"قانوني" يُفنِّد طُرق استخدام الشيك من دون رصيد أو كأداة ضمان في العلاقات التعاقدية

وأضاف "آل غالب" بأن نشوء هذا اللبس بدأ من التكييف القانوني لدى بعض فقهاء القانون المعاصرين في وضع الشيك في إطار أدوات الوفاء، وبالرغم من ذلك يمكن أن يكون الشيك أداة ضمان من دون شروط أو قيود بناء على نظام الأوراق التجارية نفسه الذي استمدوا فكرتهم منه؛ لأن النظام جرّم استخدام الشيك بدون رصيد، ولم يجرمه كونه أداة ضمان أو وفاء!