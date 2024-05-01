"الإبراهيم" يبحث مع المبعوث الخاص الأمريكي تحسين النظم الغذائية وسُبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث أمس وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون الأمن الغذائي العالمي، الدكتور كاري فاولر، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك تحسين النظم الغذائية والأمن الغذائي عالمياً، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.
كما اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أمس الأربعاء، مع وفد ألماني يزور المملكة حالياً، ويضم رؤساء تنفيذيين وكبار أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات، والفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين ضمن رؤية السعودية 2030.