"الإبراهيم" يبحث مع المبعوث الخاص الأمريكي تحسين النظم الغذائية وسُبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث أمس وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون الأمن الغذائي العالمي، الدكتور كاري فاولر، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك تحسين النظم الغذائية والأمن الغذائي عالمياً، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.