دول الخليج تبحث احتساب مواطني "التعاون" ضمن نسب التوطين

سلّط وزراء العمل في دول الخليج، اليوم الأربعاء، الضوء على مسألة احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين.
وناقش الوزراء خلال اجتماعهم التاسع الذي عُقد في مدينة مسقط بسلطنة عُمان، حزمة من الموضوعات، على رأسها استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة.
يشار إلى أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شارك في الاجتماع الثامن للجنة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول الخليج العربي.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين بشأن القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب المبادرة الأولى من استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون المعنية بوضع السياسات الموحدة لتماسك واستقرار المجتمع الخليجي، وتعزيز روح المواطنة الخليجية والهوية العربية والإسلامية، إضافة إلى المشاركة في الدورة الأولى لمسابقة (إلى أخي اليتيم) والتي تستضيفها دولة الكويت.