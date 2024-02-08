"عدل العقارية" تطرح "حي عدل" النموذجي بالدمام للبيع في مزاد علني

أعلنت "عدل العقارية" الشركة العقارية الرائدة في المنطقة الشرقية والمملكة؛ عن طرح مخططها النوعي متعدد الاستخدامات "حي عدل" للبيع في مزاد علني يُقام في فندق ومركز مؤتمرات شيراتون الدمام يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م عند الساعة 3.30 عصرًا.
يمتد المُخطط على مساحةٍ تصل إلى 5.6 مليون متر مربع، وهو يتميز بتخطيطه الذكي ومزاياه السكنية والاستثمارية الرفيعة، وبنيته التحتية عالية الجودة التي تتضمن شبكات المياه والكهرباء والإنارة والطرق والهاتف، وتصريف مياه الأمطار، وشبكات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بأعلى المعايير المحلية والعالمية لضمان استدامته.
يوفر "حي عدل" فرصة عقارية استثنائية تتضمن 4777 قطعة سكنية وتجارية وخدمية، موزعة على 5 أحياء سكنية، تستوعب نحو 50 ألف نسمة. حيث يحتضن الحي مجمعاتٍ وأسواقًا ومحالّ تجارية، ووست بوليفارد، وأبراجًا مكتبية، وحاضنات للإبداع والابتكار، ومرافق خدمية تتنوع بين المساجد، والمنشآت التعليميَّة، والترفيهيَّة، والمراكز الصحيَّة، علاوةً على توفيره لمساحاتٍ خضراء تتضمن مساراتٍ للمشي وحدائق ومتنزهات، التي ترفع من جودة الحياة في الحي وتعزز من جاذبيته للسكن والاستثمار.
وسيتوسط "حي عدل" حديقتين مركزيتين "عدل بارك"، تمتدان على مساحة إجمالية تفوق 70 ألف متر مربع، لتمنح الساكنين فيه رفاهية المعيشة ونمط الحياة المُستقبلي. كما حرصت شركة "عدل العقارية" على غرس أكثر من 13 ألف شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، لتعزيز الاستدامة في الحي، وجعله الوجهة الأولى والمُفضلة للسكن والعيش الفاخر.
ومن المتوقع أن يشهد المزاد حضورًا نوعيًا من صفوة المستثمرين ورجال الأعمال ومنافسة كبيرة للفوز بأراضي المُخطط النموذجية التي تُحقق الأحلام على أرض الدمام التي تشع بالنمو والازدهار.