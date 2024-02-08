"عدل العقارية" تطرح "حي عدل" النموذجي بالدمام للبيع في مزاد علني

يوفر "حي عدل" فرصة عقارية استثنائية تتضمن 4777 قطعة سكنية وتجارية وخدمية، موزعة على 5 أحياء سكنية، تستوعب نحو 50 ألف نسمة. حيث يحتضن الحي مجمعاتٍ وأسواقًا ومحالّ تجارية، ووست بوليفارد، وأبراجًا مكتبية، وحاضنات للإبداع والابتكار، ومرافق خدمية تتنوع بين المساجد، والمنشآت التعليميَّة، والترفيهيَّة، والمراكز الصحيَّة، علاوةً على توفيره لمساحاتٍ خضراء تتضمن مساراتٍ للمشي وحدائق ومتنزهات، التي ترفع من جودة الحياة في الحي وتعزز من جاذبيته للسكن والاستثمار.