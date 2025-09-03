مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستقطب كفاءات متميزة في جراحة القدم والكاحل

انضم للكفاءات الطبية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، كلاً من الدكتور هاني بن محمد بادحدح استشاري جراحة القدم والكاحل، المتخصص في الجراحات الترميمية للقدم والكاحل من جامعة سان أنطونيو، والدكتور عبدالعزيز كيماوي أستاذ مساعد واستشاري جراحة القدم والكاحل، المتخصص في جراحات ترميم الكاحل المتقدمة من مستشفى فرانسيسكان سياتل بأمريكا.
والدكتور هاني حاصل على الزمالة الأمريكية في طب وجراحة القدم والكاحل من مستشفى Mercy Miami. وسبق وأن عمل بعدد من المستشفيات الكبرى، مثل مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، مستشفى الملك فهد بالباحة، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس جمعية القدم السكرية .
كما أنه شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، وأسس المؤتمر السنوي لجراحات القدم السكرية بالمملكة، ونشرت له عدة أبحاث عن جراحات القدم والكاحل والقدم السكرية، وشارك في تأليف كتاب عن جراحات القدم والكاحل السكرية.
ويقوم الدكتور بادحدح بتشخيص وعلاج حالات القدم السكرية، وإصابات القدم والكاحل ، وإعادة بناء الأنسجة الرخوة السكرية، ومعالجة التشوهات، بالإضافة إلى العلاج بالضغط السلبي للجروح .
في حين أن الدكتور عبدالعزيز كيماوي حاصل على الزمالة الأمريكية في جراحة القدم والكاحل من مستشفى جاكسون هيلث ميامي بأمريكا . وقد سبق أن عمل كأستشاري ومدرب للأطباء المقيمين في مستشفى سان فرنسيسكان بولاية واشنطن بأمريكا، ومستشفى الحرس الوطني بجدة، ويتمتع بخبرة تصل إلى 8 سنوات في هذا التخصص، كما أنه شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، ونشرت له عدة أبحاث عن جراحات القدم والكاحل والقدم السكرية .
ويقوم الدكتور كيماوي بتشخيص وعلاج جميع حالات القدم والكاحل، وإعادة بناء الأنسجة، وكذلك معالجة التشوهات وخشونة عظام القدمين والتواءات الكاحل، والتدخلات البسيطة لإزالة الأنسجة الميتة، وعمل الرقع الجلدية واستخدام المثبتات الخارجية (اليزاروف)، لتصحيح كسور قدم شاركوت، كما أنه على رأس فريق إنقاذ القدمين من البتر.
ويأتي انضمام الدكتور هاني بادحدح والدكتور عبدالعزيز كيماوي، اللذان يعدان من أفضل وأشهر الأطباء في تخصصاتهم إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية، تماشياً مع سياسة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، الهادفة إلى استقطاب أفضل الكفاءات المؤهلة ذات الخبرات الكبيرة في كافة التخصصات، حتى يحظى المراجعين بخدمات طبية متميزة.