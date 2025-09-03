مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستقطب كفاءات متميزة في جراحة القدم والكاحل

في حين أن الدكتور عبدالعزيز كيماوي حاصل على الزمالة الأمريكية في جراحة القدم والكاحل من مستشفى جاكسون هيلث ميامي بأمريكا . وقد سبق أن عمل كأستشاري ومدرب للأطباء المقيمين في مستشفى سان فرنسيسكان بولاية واشنطن بأمريكا، ومستشفى الحرس الوطني بجدة، ويتمتع بخبرة تصل إلى 8 سنوات في هذا التخصص، كما أنه شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، ونشرت له عدة أبحاث عن جراحات القدم والكاحل والقدم السكرية .