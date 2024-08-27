بـ 50 عملية حقن للشبكية.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "نور السعودية" في السودان

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 50 عملية حقن للشبكية، و79 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق (الجلوكوما)، و5 عمليات لعلاج الحول، و107 عمليات للشبكية، و293 عملية ليزر، و364 عملية صغرى متخصّصة في العيون تكللت جميعها بالنجاح التام.