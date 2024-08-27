بـ 50 عملية حقن للشبكية.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "نور السعودية" في السودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع نور السعودية التطوعي للعمليات النوعية لمكافحة العمى والأمراض المسبّبة له في مدن عطبرة وبورتسودان وكسلا والدمازين بجمهورية السودان، والمنفذ خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر 2024م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 50 عملية حقن للشبكية، و79 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق (الجلوكوما)، و5 عمليات لعلاج الحول، و107 عمليات للشبكية، و293 عملية ليزر، و364 عملية صغرى متخصّصة في العيون تكللت جميعها بالنجاح التام.
يأتي هذا المشروع ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفّذها المملكة ممثلة بذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون من ذوي الدخل المحدود في الدول الشقيقة والصديقة.