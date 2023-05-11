الحالة الـ17.. "الحصيني": أمطار متوسطة إلى خفيفة منتصف الأسبوع المقبل بهذه المناطق

وتابع في حسابه بتويتر: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة في بعض الأماكن، والتغيير وارد لأنها توقعات، تُسبق برياح نشطة مغبرة إلا أن يصرفها الله.