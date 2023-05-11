الحالة الـ17.. "الحصيني": أمطار متوسطة إلى خفيفة منتصف الأسبوع المقبل بهذه المناطق

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني -وفق النماذج العددية للطقس- حالة ممطرة وهي الحالة السابعة عشرة منذ دخول موسم الأمطار لهذا العام 1444هـ، تبدأ منتصف الأسبوع المقبل، ويمكن تصنيف الحالة من ناحية القوة من خفيفة إلى متوسطة.
ولفت الحصيني إلى أن موسم الأمطار لم ينتهِ، وما زال للخير بقية؛ حيث من المتوقع أن تشمل الحالة أجزاء من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية.
وتابع في حسابه بتويتر: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة في بعض الأماكن، والتغيير وارد لأنها توقعات، تُسبق برياح نشطة مغبرة إلا أن يصرفها الله.