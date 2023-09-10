بالصور: قمم مصغرة خلال "قمة العشرين" بقيادة ولي العهد.. التقى هؤلاء الزعماء

وبحث سموه مع هؤلاء القادة والزعماء عددًا من القضايا، والعلاقات المشتركة وكيفية تطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع، حيث عكس تلك اللقاءات الثنائية مع قادة دول العالم الدور القيادي للمملكة، ومكانتها، وتأثيرها العالمي، إضافة إلى المكانة الخاصة التي يحظى بها الأمير محمد بن سلمان على المستوى الدولي، وحرص قادة دول العالم على تعزيز استمرارية التعاون القائم مع المملكة.