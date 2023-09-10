بالصور: قمم مصغرة خلال "قمة العشرين" بقيادة ولي العهد.. التقى هؤلاء الزعماء

التقى سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان عددًا من القادة والزعماء على هامش انعقاد قمة العشرين التي جرت في العاصمة الهندية نيودلهي.
وبحث سموه مع هؤلاء القادة والزعماء عددًا من القضايا، والعلاقات المشتركة وكيفية تطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع، حيث عكس تلك اللقاءات الثنائية مع قادة دول العالم الدور القيادي للمملكة، ومكانتها، وتأثيرها العالمي، إضافة إلى المكانة الخاصة التي يحظى بها الأمير محمد بن سلمان على المستوى الدولي، وحرص قادة دول العالم على تعزيز استمرارية التعاون القائم مع المملكة.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس البرازيل لولا دا سيلفا
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل