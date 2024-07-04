"بِر جدة" و"التوسعة للمقاولات" توقعان عقد تنفيذ مشروع "مقصد جدة" التجاري

وتعليقاً على توقيع العقد قال الرئيس التنفيذي للجمعية م. محيي الدين حكمي: "سعدنا اليوم بتوقيع عقد مقاولة أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي مع شركة التوسعة، حيث يجسد توجهات مجلس إدارة الجمعية في تحقيق الاستدامة وتوفير موارد مالية جديدة تصب في مسارات أنشطتها وبرامجها التي يستفيد منها الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي".