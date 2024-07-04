"بِر جدة" و"التوسعة للمقاولات" توقعان عقد تنفيذ مشروع "مقصد جدة" التجاري

وقّعت جمعية البر بجدة وشركة التوسعة للمقاولات عقد مقاولة أعمال تنفيذ مشروع (مقصد جدة) التجاري.
وقد مثّل الجمعية في توقيع العقد رئيسها التنفيذي م. محيي الدين حكمي، فيما مثّل الشركة مديرها التنفيذي م. راكان صلاح الزغيبي، بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية م. سلطان بن جمال شاولي، ورئيس مجلس إدارة شركة مفاز العربية م. محمد صالح الهندي، والرئيس التنفيذي للشركة ديسموند وير، وعدد من مسؤولي الجمعية والشركتين.
وبموجب العقد ستتولى شركة التوسعة للمقاولات أعمال تنفيذ مشروع "مقصد جدة" على أرض الجمعية الواقعة بحي الزهراء بين شارع البترجي وشارع أحمد العطاس، خلال مدة قدرها 18 شهراً.
وتعليقاً على توقيع العقد قال الرئيس التنفيذي للجمعية م. محيي الدين حكمي: "سعدنا اليوم بتوقيع عقد مقاولة أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي مع شركة التوسعة، حيث يجسد توجهات مجلس إدارة الجمعية في تحقيق الاستدامة وتوفير موارد مالية جديدة تصب في مسارات أنشطتها وبرامجها التي يستفيد منها الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي".
وأضاف الحكمي: إن هذا المشروع الذي ينفذ على أرض مساحتها 12.500م2 يعتبر مركزاً تجارياً يجمع بنسيجه العمراني المعاصر ما بين الاستثمار والترفيه ويستقطب سكان جدة وزائريها؛ بهدف تأمين موارد دخل تدعم الاستدامة في الجمعية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 في تمكين العمل الخيري واستدامته ورفع كفاءة الإنفاق لتيسير أداء الأعمال فيه".
وأوضح الحكمي أن الجمعية قد عملت مع شركة مفاز العربية مدير محفظة الجمعية العقارية على متابعة تنفيذ هذا المشروع ليخرج بأجمل صورة وليصبح معلماً ذا قيمة جمالية معمارية في محافظة جدة.
يُذكر أن مشروع مقصد جدة يتسم بالتكامل والمرونة بين خدماته ومساحاته التأجيرية، من خلال توفير الخدمات المتكاملة واحتوائه على ساحات ومناطق مفتوحة وممرات رئيسة تطل عليها الوحدات التجارية، وتسمح المساحات المتوفرة بإقامة فعاليات مستدامة بالساحات الخارجية.
يتكون المشروع من 48 معرضاً تجارياً، و4 مكاتب إدارية ويخدم زائريه بـ 265 موقفاً للسيارات، ويضم منطقتي نزول وساحة خارجية وقبو مواقف و3 مصاعد و3 سلالم كهربائية ومصلى ودورات مياه، و3 مخارج طوارئ.
وسيشكل المشروع نسيجاً عمرانياً متكاملاً سيكون وجهة تجمع بين التسويق والترفيه، في منظومة فريدة من التصميم العمراني البديع المتواكب مع أحدث إبداعات الهندسة المعاصرة.