"غضيض".. محمية الملك عبدالعزيز الملكية تشهد حالات ولادة لـ"المها الوضيحي"

وجاء رصد ظهور حالات الولادات الجديدة لصغار "المها الوضيحي" المعروفة بـ"غضيض"، داخل نطاق المحمية، عبر استخدام أجهزة التتبع المدعومة بالأقمار الصناعية، وهو ما يؤكد نجاح برامج إعادة توطين الكائنات الفطرية فيها، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وتكيفها مع بيئتها الجديدة، وانعكاس ذلك على ازدهار الغطاء النباتي؛ فضلًا عن ارتفاع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمعات المحلية؛ وهو ما عزز من بناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، تماشيًا مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.