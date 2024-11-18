"حساب المواطن": وجود تابعين مضافين يعفي المتقدم الرئيس من توفير عقد إيجار

وأضاف البرنامج رداً على أحد الاستفسارات حول ضرورة إرفاق عقد الإيجار للمستفيد الرئيس ولديه تابعون، أن وجود التابعين يعفي من إرفاق مستند الإيجار، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقاً، سيشمله الدعم.