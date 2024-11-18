"حساب المواطن": وجود تابعين مضافين يعفي المتقدم الرئيس من توفير عقد إيجار

أكّد "حساب المواطن"، أنه في حال وجود تابعين مضافين لا يلزم المتقدم الرئيس توفير عقد إيجار.
وأضاف البرنامج رداً على أحد الاستفسارات حول ضرورة إرفاق عقد الإيجار للمستفيد الرئيس ولديه تابعون، أن وجود التابعين يعفي من إرفاق مستند الإيجار، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقاً، سيشمله الدعم.
وكان البرنامج قد شدَّد في وقتٍ سابقٍ على المستفيد الرئيس إضافة جميع التابعين لديه ضمن بيانات البرنامج؛ لضمان عدم تأثر أهليته واستحقاقه للدعم.
وأكّد أن دخل التابعين المضافين كافة يُحتسب ضمن إجمالي دخل الأسرة؛ ما يؤثر في قيمة الاستحقاق والحد المانع من الدعم، مشيراً إلى إمكانية استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: http://Portal.ca.gov.sa للحصول على تفاصيل دقيقة حول استحقاق الدعم.