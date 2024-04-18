مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يعيد الأمل لـ"ستيني" أصيب بالشلل الرباعي بعد حادث مروري مروع

وأضاف د. محسن الحاصل على الزمالة الأمريكية أن الفريق الطبي أخضع الحالة إلى دراسة وافية وانتهت لإجراء عملية جراحية، تم فيها رفع الضغط عن الحبل الشوكي، مع تثبيت الكسور وزراعة عظم صناعي، ومضت العملية التي استمرت لـ"4" ساعات، بسلاسة ووفقاً للخطة العلاجية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام، حيث استعاد العمود الفقري استقامته، واستطاع تحريك أطرافه العلوية بعد العملية مباشرة، وتحسن المريض باضطراد خلال فترة التنويم مع الرعاية الطبية الحثيثة، وغادر المستشفى بحالة صحية جيدة.