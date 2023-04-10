مجلس الصحة الخليجي: معجون الأسنان لا يعالج الحروق وقد يضاعف المشكلة

وقال في أنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر حول فعالية معجون الأسنان لعلاج الحروق، إن معجون الأسنان قد يحتوي على مواد تشعر المصاب بالبرودة، والمواد الكيميائية الموجودة به قد تضاعف المشكلة ولا تعتبر حلاً.