اتفاقيات ومبادرات نوعية.. "الصناعة" تشارك في مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية 2024"

ومن المتوقَّع أن تُطلق الوزارةُ خلال المؤتمر عددًا من المبادرات النوعية، وعقد الاتفاقيات التي تعنى بتنمية القدرات البشرية في قطاعَي الصناعة والتعدين؛ استنادًا إلى ما تضمّنته الاستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات طموحة، بما في ذلك خلق العديد من الوظائف النوعية في قطاعَي الصناعة والتعدين، ومواكبة حجم نمو الأعمال في القطاعين.