اتفاقيات ومبادرات نوعية.. "الصناعة" تشارك في مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية 2024"

تشارك وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية 2024"، الذي يُقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمدينة الرياض، خلال الفترة من 28 - 29 فبراير 2024.
ومن المتوقَّع أن تُطلق الوزارةُ خلال المؤتمر عددًا من المبادرات النوعية، وعقد الاتفاقيات التي تعنى بتنمية القدرات البشرية في قطاعَي الصناعة والتعدين؛ استنادًا إلى ما تضمّنته الاستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات طموحة، بما في ذلك خلق العديد من الوظائف النوعية في قطاعَي الصناعة والتعدين، ومواكبة حجم نمو الأعمال في القطاعين.
يشار إلى أن المؤتمر يأتي بتنظيم برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بعنوان "الاستعداد للمستقبل"، وذلك وفقًا لرؤيته الرائدة في تطوير وتنمية القدرات البشرية؛ بهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر تقوده قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.