"خالد التخصّصي" يُدشن مشروع فحص اعتلال الشبكية السكري "عن بعد"

المشروع ينطلق من دور المستشفى في المساهمة بعملية البحث والتطوير في مجال طبّ العيون، والإيمان بأهمية عملية الفحص المسحي لأمراض ومشاكل العين في المجتمع، وبالأخصّ ما يعمل عليه المستشفى حاليًّا في البرنامج الوطني لاكتشاف اعتلال شبكية العين السكري، عن طريق تطبيق حلول التطبيب "عن بعد"، واستخدام وسائل معزّزة بتقنية الذكاء الاصطناعي.