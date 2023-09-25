تجارب فريدة فوق السحاب.. إليك أبرز مناطق مشروع "قمم السودة"

تجارب فريدة ومتنوعة لا مثيل لها على قمم منطقة عسير شاهقة سيوفرها مشروع "قمم السودة" الطموح، الذي أطلقه سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والذي يعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة.
وسيوفر مشروع "قمم السودة" خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء.
وتتنوع مرافقها تلك المواقع بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، 1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.
تُعد تهلل المركز الرئيس لزوار قمم السودة، حيث تضم متاجر فارهة، وضيافة، وترفيهًا، ومعالم سياحية، ومرافق مخصصة للمعارض والمؤتمرات، وكل ذلك وفق نظام بيئي مستدام، بالإضافة إلى ملعب جولف بإطلالات ساحرة على المناظر الطبيعية يحتوي على 18 حفرة. كما تقدم المنطقة خدمات الضيافة الفاخرة عبر 1775 غرفة فندقية، و986 وحدة سكنية، وأكثر من 61.333 متر مربع مخصصة للمتاجر والمعارض الفارهة، والمطاعم العالمية على متن السحاب.
منطقة المغامرات والرياضات الجبلية، حيث تلتقي الإثارة والتجارب المميزة على متن السحاب، حيث يمكن للزوار خوض مجموعة من التجارب الفريدة وسط الطبيعة الآسرة، بالإضافة إلى الاستمتاع بخدمات الضيافة الفاخرة التي تقدم فيها، والمساحات التي تضم مناطق للمأكولات والمشروبات.
وتضم المنطقة أكثر من 10 نقاط جذب ترفيهية فريدة، مثل الهايكينج، والدراجات الجبلية، والطيران الشراعي، والجسر الشراعي، والجسر الزجاجي المعلق وغيرها، كما سيتمكن عشاق الرياضة من زيارة مركز التأهيل الرياضي، والاستفادة من مساحات التدريب المتاحة والمؤهلة بأعلى المعايير العالمية. وستقدم سحاب 290 غرفة فندقية فاخرة، و70 شقة، ومساحات تجارية ترفيهية، و15 وحدة تخييم فاخرة.
هي منطقة الاستجمام وخدمات الضيافة عالية الفخامة، والقصور ذات الإطلالات الآسرة، تحيط بها غابات العرعر، وفيها ينسجم الهدوء مع الطبيعة، وتضم بين جنباتها منتجعًا صحيًا، وسبا، ومواقع للتأمل بجمال الطبيعة الخلابة في قمم السودة. ويمكن اكتشاف جمال الطبيعة عبر شبكة من المسارات التي تمر بين الحدائق والمسطحات الخضراء، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بأنشطة متعددة في الهواء الطلق، مثل: مشاهدة الطيور والهايكينج.
وتقدم سبرة 180 غرفة فندقية ذات خصوصية عالية، محاطة بالمناظر الطبيعية الفريدة، ومجمع سكني فاخر يحتوي على 350 وحدة سكنية فاخرة، تشمل قصورًا، وفللاً، وشاليهات.
هي منطقة البساتين والحقول الزراعية، وفيها يمكن للزائر خوض تجارب الطهي المحلي، وتذوق المنتوجات الزراعية العضوية، مثل: القهوة، والعسل. وتوفر جرين لزوارها تجارب استثنائية وسط شبكة من المسارات التراثية المندمجة مع المناظر الطبيعية، والمدرجات الزراعية، ومسارات الاستكشاف الثقافي. وتضم جرين 35 وحدة تخييم فاخرة فريدة من نوعها بين المدرجات الزراعية.
تُعد منطقة رجال مركزًا ثقافيًا لقمم السودة، وبوابة الزائر لاستكشاف مجموعة من الكنوز الثقافية في قرية رجال ألمع، والساحات التي تربط بين مبانيها التراثية؛ حيث توفر لزائرها فرصة التعرف على الموروث الثقافي الإنساني مع خدمات الضيافة الفاخرة.
تضم رجال 80 غرفة فندقية ومساحة تجارية مستوحاة من التراث، وتقدم خيارات للمطاعم، والمقاهي المحلية.
تقع منطقة الصخرة الحمراء داخل منتزه الملك عبدالله الوطني، وفيه تقدم خدمات الضيافة الفاخرة، والتجارب الاستثنائية؛ للاستمتاع بالموارد الطبيعية، واستكشاف الحياة البرية، وتنوع الكائنات الفطرية في قمم السودة.
تتميز المنطقة بإطلالاتها الساحرة على الصخرة الحمراء، وتنوع النباتات، ويمكن لزوارها تجربة ركوب الخيل، والتجول بين المناظر الطبيعية، ومسارات الهايكينج. وتضم المنطقة 85 وحدة تخييم فاخرة محاطة بالمسطحات الخضراء الواسعة؛ مما يتيح لزوارها فرصة الانسجام مع جمال الطبيعة، والاستمتاع بثرائها البيولوجي.