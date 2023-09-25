تجارب فريدة فوق السحاب.. إليك أبرز مناطق مشروع "قمم السودة"

هي منطقة الاستجمام وخدمات الضيافة عالية الفخامة، والقصور ذات الإطلالات الآسرة، تحيط بها غابات العرعر، وفيها ينسجم الهدوء مع الطبيعة، وتضم بين جنباتها منتجعًا صحيًا، وسبا، ومواقع للتأمل بجمال الطبيعة الخلابة في قمم السودة. ويمكن اكتشاف جمال الطبيعة عبر شبكة من المسارات التي تمر بين الحدائق والمسطحات الخضراء، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بأنشطة متعددة في الهواء الطلق، مثل: مشاهدة الطيور والهايكينج.