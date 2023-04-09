حول العالم في صورة: المسجد الأقصى.. صائمون يصلون وفوهة بندقية الاحتلال موجَّهة إليهم!

ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام، فقد أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين شرعوا باقتحام ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.