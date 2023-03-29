"مطارات جدة": 600 ألف مسافر و 3852 رحلة منذ بداية شهر رمضان المبارك

وأشار "الذيب" إلى أن شركة مطارات جدة أطلقت منذ بداية موسم العمرة العديد من الحملات الإعلامية والتوعوية للمسافرين عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تتضمن توعيتهم في العديد من الجوانب لجعل رحلتهم سهلة ومسيرة مثل إحضار كافة المستندات الرسمية وتعريفهم بأحجام الأمتعة المسموح بها وإجراءات الحضور المبكر للمطار قبل موعد الرحلات الداخلية بساعتين والرحلات الدولية بثلاث ساعات، إضافة إلى التعريف بالمرافق وخدمات النقل العام والإجراءات المتبعة للقدوم والمغادرة والتعليمات الخاصة بعبوات ماء زمزم ومواقع الخدمات بالإضافة الى بث العديد من الرسائل التوعوية بعدت لغات لضمان وصول الرسالة لكافة الجنسيات القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي.