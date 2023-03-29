"مطارات جدة": 600 ألف مسافر و 3852 رحلة منذ بداية شهر رمضان المبارك

كشف مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مطارات جدة الدكتور تركي بن معلوي الذيب أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم بلغ 600 ألف مسافر قدوم ومغادرة وبلغ عدد الرحلات أكثر من 3852 رحلة متضمناً أعداد المسافرين القادمين والمغادرين بتأشيرات العمرة والزيارة .
وتفصيلاً، أوضح "الذيب" أن الخطة التشغيلية تنفذها شركة مطارات جدة بالتعاون مع القطاعات الأمنية والحكومية والتشغيلية للوصول إلى الهدف المنشود لتحقيق راحة ضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم، من خلال توفير الأعداد الكافية من الموظفين، العمالة، المعدات لكافة الإدارات والجهات التشغيلية ذات العلاقة بموسم العمرة.
وأضاف: تتضمن الخطة تفعيل كافة نقاط الفرز لصالات السفر الثلاث بالمطار وهي الصالة 1 ومجمع صالات الحج والعمرة والصالة الشمالية وذلك اعتباراً من غرة شهر شعبان 1444هـ إلى جانب تفعيل اجتماعات اللجنة الإشرافية العليا برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة.
وأشار "الذيب" إلى أن شركة مطارات جدة أطلقت منذ بداية موسم العمرة العديد من الحملات الإعلامية والتوعوية للمسافرين عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تتضمن توعيتهم في العديد من الجوانب لجعل رحلتهم سهلة ومسيرة مثل إحضار كافة المستندات الرسمية وتعريفهم بأحجام الأمتعة المسموح بها وإجراءات الحضور المبكر للمطار قبل موعد الرحلات الداخلية بساعتين والرحلات الدولية بثلاث ساعات، إضافة إلى التعريف بالمرافق وخدمات النقل العام والإجراءات المتبعة للقدوم والمغادرة والتعليمات الخاصة بعبوات ماء زمزم ومواقع الخدمات بالإضافة الى بث العديد من الرسائل التوعوية بعدت لغات لضمان وصول الرسالة لكافة الجنسيات القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي.
وقال إن الخطة التشغيلية تركز على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن والراحة وانسيابية الحركة لضيوف الرحمن وتفعيل دور غرفة العمليات المشتركة لاتخاذ القرارات التشغيلية اللازمة.
وأضاف أن هناك العديد من خيارات النقل العام لضيوف الرحمن القادمين للعمرة عبر مطار الملك عبدالعزيز ومن ضمن ذلك محطة قطار الحرمين السريع المرتبط بالصالة (1) لتسيير رحلات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بواقع 16 رحلة يومياً بالإضافة إلى خدمة حافلات النقل الترددي من المطار إلى مكة المكرمة مجاناً وبطريقة سلسة ومريحة، وخيارات أخرى للنقل منها أجرة المطار.