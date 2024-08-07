إدراج 118 مؤسسة تعليمية ضمن برنامج الابتعاث الثقافي

ويعد برنامج الابتعاث الثقافي الأول من نوعه في المملكة من حيث شموليته، وتنوُّع اختصاصاته في المجالات الثقافية والفنية، إلى جانب ما يوفره من مزايا متعدّدة للمبتعث منها؛ تحمُّل تكاليف الدراسة كافة، والضمان المالي، ومصروفات المعيشة للمبتعث ومرافقيه، والتأمين الطبي، وتذاكر السفر، وكذلك تقديم برامج إرشاديّة تُركّز على متابعة المبتعث، وتقييم تطوّره الأكاديمي.