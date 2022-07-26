من "باتريوت" إلى "عين الصقر".. التعاون العسكري السعودي- اليوناني: تحولات ودلالات

ولم تتوقف المناورات العسكرية المشتركة عند حدود الجو، بل شملت البر أيضاً، ففي سبتمبر من العام نفسه شاركت مجموعة من القوات البرية الملكية السعودية، تضم قوة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة في مناورات على أرض اليونان أطلق عليها "التمرين الرباعي للعمليات الخاصة"، رفقة مصر والإمارات أيضاً.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" حينها أن الهدف من التمرين "تعزيز التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة".