مشجعة ومحفزة.. "أجواء جازان" تجذب مختلف الأعمار لارتياد 96 مضمارًا للمشي

وأكد عدد من ممارسي رياضة المشي، أن الأجواء هذه الأيام مشجعة ومحفزة للمشي في ظل توفر المضامير التي هيّأتها الأمانة للمشي والمزودة بالعديد من الأجهزة الرياضية في عدة أماكن بالمضامير.