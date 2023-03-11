ثلاثة قرون وراية التوحيد عالية شامخة.. دارة الملك عبدالعزيز تؤرخ المراحل الأربع الدلالية

ويعد عَلم المملكة العربية السعودية أسمى وأعلى وأعز مكانة؛ إذ يحمل راية التوحيد، يحمل الشهادتين (لا إله إلا الله، محمد رسول الله). وهو العلم الذي لم ينكس تكريمًا لكلمة التوحيد، ولم يتم إنزاله إلى نصف السارية في حالات الحداد أو الكوارث والأحداث الكبيرة التي تُعبر عن موقف الدولة والمراسم الدولية، كما أنه يحظر ملامسته الأرض، والدخول به لأماكن غير طاهرة، أو الجلوس عليه؛، وذلك لما يحمله من دلالة دينية، تعتز بالدين الإسلامي. والسيف العربي يرمز إلى الوطنية.