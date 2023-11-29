بطول 14 سم.. استئصال ورم نادر بالزائدة الدودية لمقيم سوداني في العلا

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن مقيمًا "سوداني الجنسية" 37 عامًا، حضر للمستشفى، إثر معاناته من آلام في البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية بالأشعة التلفزيونية، تَبين وجود تضخم وتجمع للسوائل في الزائدة الدودية، أجريت بعدها أشعة مقطعية أظهرت وجود ورم بطول 14 سم، وعرض 3 سم، ليقرر الفريق الطبي إجراء عملية استكشاف جراحي طارئة، للتحقق من الحالة؛ حيث تم التأكد من وجود ورم مخاطي حبيبي "كروي" في الزائدة الدودية؛ حيث يُعد نوعًا نادرًا من أمراض الزائدة المخاطية تبلغ نسبة حدوثه بين 0.3% إلى 0.8% من جملة الحالات.