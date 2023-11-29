بطول 14 سم.. استئصال ورم نادر بالزائدة الدودية لمقيم سوداني في العلا

نجح فريق طبي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا، في إنهاء معاناة مريض عبر تدخّل جراحي لاستئصال ورم نادر بالزائدة الدودية.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن مقيمًا "سوداني الجنسية" 37 عامًا، حضر للمستشفى، إثر معاناته من آلام في البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية بالأشعة التلفزيونية، تَبين وجود تضخم وتجمع للسوائل في الزائدة الدودية، أجريت بعدها أشعة مقطعية أظهرت وجود ورم بطول 14 سم، وعرض 3 سم، ليقرر الفريق الطبي إجراء عملية استكشاف جراحي طارئة، للتحقق من الحالة؛ حيث تم التأكد من وجود ورم مخاطي حبيبي "كروي" في الزائدة الدودية؛ حيث يُعد نوعًا نادرًا من أمراض الزائدة المخاطية تبلغ نسبة حدوثه بين 0.3% إلى 0.8% من جملة الحالات.
وبيّن التجمع أنه بعد ظهور نتائج التشخيص، وتحليل الأنسجة في المعمل المركزي للأنسجة في المدينة المنورة، أجريت عملية استئصال للورم، تكللت بالنجاح.. وبعد الاطمئنان على حالة المريض غادر المستشفى بصحة جيدة.