"كفاءة": تريثوا قبل شراء أجهزة الغسالات حتى تتجنبوا هدر الطاقة

ودعا المركز إلى استبدال الغسالات القديمة، بأخرى حديثة، وقال: "الغسالات تستهلك طاقة كهربائية كبيرة؛ نظرًا لوجود سخان بداخلها، واختيار الفئات الموفرة للطاقة، يثمر عن توفير كبير في فواتير الكهرباء في إجمالي قد يصل إلى عدة آلاف من الريالات سنويًا".