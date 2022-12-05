"كفاءة": تريثوا قبل شراء أجهزة الغسالات حتى تتجنبوا هدر الطاقة

صنف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أجهزة الغسالات ضمن الأجهزة المستهلكة للطاقة الكهربائية بنسبة كبيرة، وهو ما يستدعي التنبيه والتريث قبل شرائها من المعارض، مع قراءة بطاقات كفاءة الطاقة الملصقة على هيكلها الخارجي جيدًا، ومن ثم اختيار الفئات ذات النطاق الأخضر الأكثر ترشيدًا للطاقة.
ودعا المركز إلى استبدال الغسالات القديمة، بأخرى حديثة، وقال: "الغسالات تستهلك طاقة كهربائية كبيرة؛ نظرًا لوجود سخان بداخلها، واختيار الفئات الموفرة للطاقة، يثمر عن توفير كبير في فواتير الكهرباء في إجمالي قد يصل إلى عدة آلاف من الريالات سنويًا".
وتمتلئ الأسواق السعودية بالأنواع والفئات المختلفة من الغسالات، وشدد المركز على أهمية أن يعي الشخص الراغب في شراء غسالة جديدة، اختيار الحجم المناسب لاحتياجاته أو احتياجات أسرته، مُحذرًا من أن اختيار حجم وقدرات فنية، تفوق تلك الاحتياجات من شأنه هدر الطاقة، ورفع قيمة فواتير الكهرباء.
كما دعا المركز إلى تشغيل جهاز الغسالة بطاقته القصوى من الملابس؛ لضمان عدد دورات تشغيل أقل، وقال إن "اختيار أنواع الغسالات ذات النطاق الأخضر بحسب بطاقات كفاءة الطاقة، ليس كافيًا، ويحتاج الأمر إلى التأكد من صحة المعلومات الواردة في بطاقات الكفاءة".
ونصح العملاء بتحميل تطبيق "تأكد"، واستخدامه في التأكد من معلومات بطاقة كفاءة الطاقة، عبر تسليط الماسح الضوئي في الأجهزة الذكية على الباركود في بطاقات الطاقة.