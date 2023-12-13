أمير الشرقية يدشن مهرجان "البشت الحساوي" ويتفقَّد معرض الحرفيين

ويقدم المهرجان الذي يفتح أبوابه من الخامسة عصرًا إلى الحادية عشرة مساءً، ابتداءً من يوم غد الخميس، العديد من الأنشطة، من أبرزها معرض البشت الحساوي المعاصر، وورش عمل تأخذ الزوار في رحلة يتعرفون خلالها على تقنيات صناعة البشت الحساوي وأنواعه، والمواد المستخدمة في حياكته وخياطته، وأندر أنواعه.. كما يستعرض معرض "رحلة البشت" مراسم ارتداء البشت في السعودية.