أمير الشرقية يدشن مهرجان "البشت الحساوي" ويتفقَّد معرض الحرفيين

دشَّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، مساء اليوم الأربعاء، النسخة الثانية من مهرجان البشت الحساوي الذي تنظمه ؤفي قصر إبراهيم بالأحساء خلال الفترة من 14-22 ديسمبر 2023م.
والتقى سموه خلال جولته على أركان المهرجان عددًا من تجار البشوت في السعودية والبحرين والإمارات وقطر والعراق. كما أطلق سموه عروض الدرون التي لاقت استحسان الحضور برسم المعالم التراثية في سماء الأحساء، وإعلان افتتاح المهرجان.
وزار أمير الشرقية (سوق البشوت)، واطلع على جانب من منتجات تجار البشوت في الأحساء، و(معرض الحرفيين) الذي يضم حِرف الخرازة وصناعة العقال والسديري وثياب النشل والطواقي.
ووقف سموه بمعرض البشت الحساوي، وركن مراسم ارتداء البشت، وصالة (قادة وبشت)، التي تعرض صورًا شخصية بالبشت للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وأبنائه الملوك (سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله-)، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ويقدم المهرجان الذي يفتح أبوابه من الخامسة عصرًا إلى الحادية عشرة مساءً، ابتداءً من يوم غد الخميس، العديد من الأنشطة، من أبرزها معرض البشت الحساوي المعاصر، وورش عمل تأخذ الزوار في رحلة يتعرفون خلالها على تقنيات صناعة البشت الحساوي وأنواعه، والمواد المستخدمة في حياكته وخياطته، وأندر أنواعه.. كما يستعرض معرض "رحلة البشت" مراسم ارتداء البشت في السعودية.
ويتيح المهرجان للزوار الفرصة للتجول في أركان "معرض الحرفيين"، كما سيخوض الجمهور تجربة تسوُّق تفاعلية في منطقة "سوق البشوت".
وينظم المهرجان ورش عمل مخصصة للأطفال عن الفنون التقليدية لصناعة البشت.
ويُقدم مهرجان البشت الحساوي لزائريه فرصة الاستمتاع بتذوق أشهى المأكولات الأحسائية الشهيرة، مع استعراض أبرز العروض التقليدية التي تعكس التاريخ الفني للفنون الأدائية، مثل: (العرضة، والخماري، والسامري).
يشار إلى أن المهرجان يأتي ضمن إطار الجهود المتواصلة لهيئة التراث للاحتفاء بالعناصر الثقافية المميزة للمملكة العربية السعودية، وحماية وإدارة الثروة الثقافية، وتنمية الجهود المتعلقة بها، إلى جانب رفع مستوى الاهتمام بها ودعمها، من خلال تقديم محتوى ثقافي متنوع ومميز، يبرز أهمية التراث الوطني الثقافي، وتأسيس مفهوم مبتكر في الحفاظ على الحِرف اليدوية والاهتمام بها، منها "صناعة البشوت" التي تشتهر بها الأحساء.