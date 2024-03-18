الحرم المكي.. 118 ألف شخص استيعاب المسعى في الساعة الواحدة

يعد الصَّفَا والمَرْوَةُ رمزين شهيرين لشعيرة السعي وهما جبلان يقعان شرقي المسجد الحرام، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الحج والعمرة، قال تعالى ﴿إن الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾. ويتعبد الحاج والمعتمر ربه بقطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرات، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.