"البيئة" تطرح فرصة استثمارية بمنتزه سيسد بالطائف.. تعرف عليها

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر منصة "فرص" طرح فرصة استثمارية في منتزه سيسد بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة تتمثل في زراعة شتلات برية وورد طائفي.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الفرصة تأتي للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنتزهات البرية وإثرائها بالمزروعات وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها بالوزارة.
وأشار إلى أن منتزه الطائف الوطني سيسد يعد منتزهًا طبيعيًا شاسع المساحة وله طبيعة جغرافية مميزة حيث تحيط به الأشجار والجبال من جميع الجهات؛ ما جعله منتزهًا مرغوبًا لزوار المحافظة، ومن أهم المناطق السياحية في منطقة مكة المكرمة كما يمتاز بوجود ينابيع طبيعية ويحظى كذلك بالتقاء عدة أودية رئيسة مثل وادي العرج ووادي سيسد؛ ما يُسهم في زيادة الرقعة الزراعية بالمنتزه ويعزز من قيمته السياحية.
وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لشراء الكراسة هو 15 /09 /2024 - 9:00 صباحًا، وآخر موعد لاستلام الاستفسارات هو 01 / 09 /2024 وسيكون تاريخ فتح المظاريف هو 17 / 09 /2024 ويمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة فرص.