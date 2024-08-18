"البيئة" تطرح فرصة استثمارية بمنتزه سيسد بالطائف.. تعرف عليها

وأشار إلى أن منتزه الطائف الوطني سيسد يعد منتزهًا طبيعيًا شاسع المساحة وله طبيعة جغرافية مميزة حيث تحيط به الأشجار والجبال من جميع الجهات؛ ما جعله منتزهًا مرغوبًا لزوار المحافظة، ومن أهم المناطق السياحية في منطقة مكة المكرمة كما يمتاز بوجود ينابيع طبيعية ويحظى كذلك بالتقاء عدة أودية رئيسة مثل وادي العرج ووادي سيسد؛ ما يُسهم في زيادة الرقعة الزراعية بالمنتزه ويعزز من قيمته السياحية.